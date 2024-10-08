Нефть падает в цене, поскольку инвесторов меньше пугает риск войны на Ближнем Востоке 

Цены на нефть упали более чем на 1 долл, после того, как рынок достиг самого высокого уровня за месяц на фоне опасений, что Ближний Восток может оказаться на грани региональной войны.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 1,17 долл, или на 1,5%, до 79,76 долл за баррель. Фьючерсы на промежуточную нефть West Texas Intermediate в США упали на 1,19 долл, или на 1,6%, до 75,95 долл за баррель.

Оба контракта выросли в понедельник более чем на 3% до самого высокого уровня с конца августа, добавив к ралли на прошлой неделе 8%, самого большого недельного прироста за год из-за опасений, что эскалация боевых действий может прервать поставки нефти с Ближнего Востока.

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Боевые действия на Ближнем Востоке усилились после того, как поддерживаемая Ираном Хизбалла обстреляла ракетами третий по величине город Израиля, Хайфу, и Израиль, казалось, был готов расширить свое наступление на Ливан, спустя год после нападения ХАМАС на Израиль, которое спровоцировало войну Израиля в Газе.

Рост цен на нефть начался после того, как 1 октября Иран запустил ракетный обстрел Израиля. Израиль пообещал нанести ответный удар и взвешивает свои возможности, причем нефтяные объекты Ирана рассматриваются как возможная мишень.

Однако некоторые аналитики говорят, что атака на иранскую нефтяную инфраструктуру маловероятна, предупреждая, что цены на нефть могут столкнуться со значительным давлением, если Израиль сосредоточится на какой-либо другой цели.

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Сообщается, что трейдеры также будут следить за последними данными о запасах сырой нефти в США.

Напомним:

Нефть выросла на 8% за неделю на фоне опасений, что Израиль может поразить нефтяные объекты Ирана в ответ на ракетные обстрелы.