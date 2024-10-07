Словакия поможет Украине с техникой для разминирования
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на запуск совместного со Словакией производства машин разминирования.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на начало совместного производства инженерной техники, которое будет располагаться на территории нашего государства. В частности, речь идет о производстве разминирующих машин "Bozena".
Также, по его словам, недавно украинская компания подписала соглашение с европейским партнером, производственные мощности которого локализованы в Словакии, об увеличении производства снарядов.
"Ожидаем новые оборонные контракты на уровне предприятий", - отметил Денис Шмыгаль.
Напомним:
Украина и Словакия договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба.