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Словакия поможет Украине с техникой для разминирования

Понедельник, 7 октября 2024, 17:35 - Виктор Волокита

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на запуск совместного со Словакией производства машин разминирования.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на начало совместного производства инженерной техники, которое будет располагаться на территории нашего государства. В частности, речь идет о производстве разминирующих машин "Bozena".

Также, по его словам, недавно украинская компания подписала соглашение с европейским партнером, производственные мощности которого локализованы в Словакии, об увеличении производства снарядов.

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"Ожидаем новые оборонные контракты на уровне предприятий", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним:

Украина и Словакия договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба.

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Шмыгаль Словакия
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Экономическая правда
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