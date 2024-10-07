Словакия поможет Украине с техникой для разминирования

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на запуск совместного со Словакией производства машин разминирования.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на начало совместного производства инженерной техники, которое будет располагаться на территории нашего государства. В частности, речь идет о производстве разминирующих машин "Bozena".

Также, по его словам, недавно украинская компания подписала соглашение с европейским партнером, производственные мощности которого локализованы в Словакии, об увеличении производства снарядов.

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"Ожидаем новые оборонные контракты на уровне предприятий", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним:

Украина и Словакия договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба.

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