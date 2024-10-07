Шмигаль: Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб

Україна та Словаччина домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за результатами других міжурядових консультацій зі Словаччиною, передає Укрінформ.

"Ми домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу, який має на меті використання газових сховищ, розбудову інтерконектора "Мукачево" та співпрацю по атомній індустрії. Це посилить не тільки енергетичну безпеку двох наших країн, а й безпеку всього східноєвропейського регіону", – сказав голова уряду.

Шмигаль додав, що в енергетичній сфері Україна та Словаччина також реалізують спільний проєкт з модернізації електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани". За його словами, завершити цей проєкт планують до кінця 2028 року.

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"У результаті ми розширимо наші експортно-імпортні можливості та зміцнимо енергетичну безпеку обидвох держав", – наголосив очільник українського уряду.

Водночас він зауважив, що Україна вдячна Словаччині за енергетичну підтримку.

"Наголошу, що Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційно передачі електроенергії до України. Це дозволяє нам відповідати на енергетичні виклики воєнного часу", – додав Шмигаль.

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