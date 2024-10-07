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Украина и Словакия планируют запустить поезда из Киева в Братиславу

Понедельник, 7 октября 2024, 17:01 - Виктор Волокита

Украина и Словакия планируют запустить альтернативное железнодорожное сообщение по маршруту Киев-Братислава.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил по результатам вторых межправительственных консультаций со Словакией, передает Интерфакс-Украина.

"Планируем запустить альтернативное железнодорожное сообщение Киев-Братислава с продолжением в Вену с пересадкой на станции Чоп", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что еще один проект - это развитие трансграничного железнодорожного маршрута Чоп - Чиерна над Тисой, в частности, планируется развитие инфраструктуры пограничного пункта пропуска для увеличения его возможностей. 

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Напомним:

Украина и Словакия договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба.

Шмыгаль Словакия
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