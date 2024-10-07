Немецкие заводы все больше отстают, поскольку заказы падают

В августе 2024 года количество заказов на немецких заводах упало на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что превзошло ожидания.

Об этом сообщает The Wall Streeet Journal.

Немецкие производственные заказы в августе упали больше, чем ожидалось, что еще сильнее ухудшило ситуацию в секторе, который находится в затруднительном положении и не подает никаких признаков восстановления.

В августе заказы упали на 5,8% в месячном исчислении. Это оказалось слабее ожиданий экономистов, которые прогнозировали падение на 2,0%.

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Отмечается, что августовское падение было частично обусловлено крупными заказами на транспортное оборудование, включая самолеты, корабли, поезда, военную технику, сделанными в предыдущем месяце.

Если исключить крупномасштабные заказы, которые дают лучшее представление о сильных и слабых сторонах сектора, то в августе заказы сократились на более скромные 3,4% в месячном исчислении.

Новые заказы на капитальные и промежуточные товары сократились в месячном исчислении на 8,6% и 2,2% соответственно, а новые заказы на потребительские товары снизились на 0,9%, что свидетельствует о широкой уязвимости экономики.

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Спрос на немецкие промышленные товары продолжает ослабевать, что свидетельствует о том, что немецкая экономика в лучшем случае будет стагнировать во второй половине 2024 года.

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Напомним:

В пятницу Германия намерена проголосовать против введения тарифов Европейского Союза на китайские электромобили.