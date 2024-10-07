Международные резервы Национального банка снизились

Международные резервы НБУ по состоянию на 1 октября 2024 года по предварительным данным составляли 38,9 млрд долл. США. В сентябре они снизились на 8,1%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как говорится в сообщении, такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

"Эти операции частично были компенсированы поступлениями от валютных ОВГЗ и одним из наименьших с начала года объемов международной помощи, поступивших в сентябре после значительных объемов в августе. Это в очередной раз продемонстрировало присущую для этого года неритмичность поступления помощи от международных партнеров", - отметили в НБУ.

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Так, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 674,7 млн долл. США. Из этой суммы:

603,6 млн долл. США - от размещения валютных ОВГЗ;

60,0 млн долл. США - от Всемирного банка;

11,1 млн долл. США - от Банка развития Совета Европы.

Вместе с тем за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 552,4 млн долл. США, из которых:

456,3 млн долл. США - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

52,1 млн долл. США - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

44,0 млн долл. США - уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 729,8 млн долл. США.

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Чистая продажа валюты НБУ в сентябре составила 3 213,2 млн долл. США.

Напомним:

Национальный банк с 10 сентября ослабляет ряд валютных ограничений, чтобы поддержать обороноспособность страны, работу украинских предприятий и ядерного страхового пула.