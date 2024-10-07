Шмыгаль: Украина не продлит соглашение по транзиту российского газа
Украина не продлит контракт по транзиту российского газа после его окончания в 2025 году.
Об этом сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо глава правительства Украины Денис Шмыгаль.
"Украина не будет продолжать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия", - подчеркнул он.
Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российский газ и лишить Кремль доходов от продажи углеводородов.
"Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок", - отметил Шмыгаль.
В то же время Украина готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС и договора к Энергетической Хартии.
Напомним:
Прекращение транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа.