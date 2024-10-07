Все разделы
Укр / Рус

Шмыгаль: Украина не продлит соглашение по транзиту российского газа

Понедельник, 7 октября 2024, 15:40 - Артур Крыжный

Украина не продлит контракт по транзиту российского газа после его окончания в 2025 году.

Об этом сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

"Украина не будет продолжать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия", - подчеркнул он.

Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российский газ и лишить Кремль доходов от продажи углеводородов.

Реклама:

"Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок", - отметил Шмыгаль.

В то же время Украина готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС и договора к Энергетической Хартии.

Напомним:

Реклама:

Прекращение транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа.

газ транзит
Реклама:
Материалы по теме
"Газпром" нацелился на Африку на фоне сокращения потребления газа в Европе – росСМИ 27 сентября 2024, 19:57
Индия не будет покупать российский газ из проекта Arctic LNG 2 27 сентября 2024, 11:59
Транзит газа из Азербайджана не защитит ГТС от обстрелов РФ - Макогон 26 сентября 2024, 17:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте