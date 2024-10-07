В Украину больше всего завезли товаров из Китая в этом году

В течение января-сентября 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $51,2 млрд, а экспортировали - на $30,7 млрд.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Облагаемый импорт составил $42,5 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.

Больше всего товаров Украина импортировала из Китая - на $10,3 млрд, Польши - $5 млрд и Германии - $3,9 млрд.

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Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $3,6 млрд, Испанию - на $2,1 млрд и Германию - на $2,1 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-сентябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $17,7 млрд. При таможенном оформлении в бюджет уплачено 125,7 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности - $8,8 млрд. В бюджет уплачено 65,2 млрд грн, или 15% таможенных платежей;

топливно-энергетические - $6,8 млрд. Уплачено 111,7 млрд грн, что составляет 26% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

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продовольственные товары - $17,9 млрд;

металлы и изделия из них - $3,4 млрд;

машины, оборудование и транспорт - $2,5 млрд.

Напомним:

В августе 2024 года 51,1 млрд грн таможенных платежей было направлено в доход государства. По сравнению с предыдущим месяцем, поступления увеличились на 3,2 млрд грн.