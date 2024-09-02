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В Україні збільшилися надходження митних платежів: причини

Понеділок, 2 вересня 2024, 14:41 - Віктор Волокіта
 

У серпні 2024 року 51,1 млрд грн митних платежів було скеровано в дохід держави. У порівнянні з попереднім місяцем, надходження збільшилися на 3,2 млрд грн. 

Про це повідомляє Держмитслужба.

Згідно з її повідомленням, одним із ключових чинників, що вплинули на результат, стало збільшення обсягів пільг зі сплати митних платежів до 17,8 млрд грн, зокрема й через нововведену "245" (так звану "енергозберігаючу") пільгу, яка становить 1,35 млрд грн. 

"Для порівняння, за аналогічний період 2023 року обсяг пільг становив 15,7 млрд грн", - йдеться в повідомленні. 

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Як зазначили у Держмитслужбі, помітно зменшились об'єми оподаткованого імпорту в порівнянні з січнем - серпнем минулого року. Зокрема, окремих видів добрив було ввезено менше на 20%, легкових автомобілів - на 24% та прокату - на 29%. 

Нагадаємо:

До загального фонду державного бюджету України у серпні 2024 року надійшло 386,2 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Це утричі більше, ніж у попередньому місяці. 

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Економічна правда

митниця бюджет
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