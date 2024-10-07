TikTok удаляет 92% видео с российской дезинформацией в течение первых суток

Модераторы TikTok удаляют 92% видео с российской дезинформацией в течение первых 24 часов.

Об этом рассказал директор по связям с государственными органами TikTok в Центральной и Северной Европе Якуб Олек в интервью Forbes.

"92% видео с российской дезинформацией в TikTok модераторы удаляют в течение первых 24 часов", - сообщил он.

В целом платформа значительно улучшила борьбу со связанным контентом: удаление контента с нулевыми просмотрами выросло с 75% до 84,4% за последний год.

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Проактивное удаление в рамках этих политик выросло с 81,7% до 93,7%. Что касается дезинформации, в том числе российской, то проактивное удаление выросло с 73,7% до 96,8%, значительный процент из которых платформа удаляет в течение первых 24 часов.

Напомним:

TikTok удалил аккаунты, связанные с российскими государственными СМИ, за "участие в тайных операциях по оказанию влияния".

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