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TikTok видалив акаунти, пов'язані з російськими державними ЗМІ

Вівторок, 24 вересня 2024, 17:21 - Артур Крижний

TikTok видалив акаунти, пов'язані з російськими державними ЗМІ, за "участь у таємних операціях зі здійснення впливу".

Про це повідомляє видання Sky News.

Зазначається, що це частина зусиль соцмережі щодо запобігання дезінформації напередодні листопадових президентських виборів у США, ідеться в публікації.

Ідеться про акаунти медіагрупи "Россия сегодня", яка володіє інформаційними службами "РИА Новости" та "Спутник", а також "ТВ-Новости", материнської структури телеканалу RT.

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У соцмережі нагадали, що раніше доступ до акаунтів було обмежено у Великій Британії та ЄС, а їхній контент у всьому світі було позначено як контрольоване державою медіа.

Однак зараз вважається, що вони заборонені назавжди.

Нагадаємо:

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Власник Facebook та Instagram, компанія Meta, повідомила, що забороняє RT та низку інших державних російських медіа.

TikTok
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Економічна правда
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