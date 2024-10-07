"Укруголь" пытается отсудить у "Центрэнерго" почти 600 миллионов

Государственное предприятие "Укрвугилля" требует от ПАО "Центрэнерго" 582 млн грн долга за поставленный уголь.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений, пишет ExPro.

Как говорится в сообщении, государственное предприятие "Укруголь" через подсистему "Электронный суд" обратилось в Хозяйственный суд Киевской области с иском к Публичному акционерному обществу "Центрэнерго" о взыскании 566 млн грн задолженности по договору поставки угля № 111/11 от 29.12.2023.

Из этой суммы - 548,5 млн грн основная задолженность, 13,4 млн грн пеня, 2,99 млн грн 3% годовых и 2,95 грн инфляционные потери.

Реклама:

Как указано в материалах дела, из искового заявления в редакции с устраненными недостатками во исполнение постановления, суд установил, что после приведенных расчетов штрафных санкций и других начислений за нарушение денежного обязательства по оплате поставленного угля и по компенсации стоимости транспортировки произошло изменение цены иска.

Согласно прохальной части искового заявления в редакции приложенной к заявлению об устранении недостатков искового заявления, истец просит суд взыскать с ПАО "Центрэнерго" 582 млн грн.

Напомним:

Реклама:

Компания-производитель электроэнергии из ВИЭ "Грин Энерджи Токмак" подала иск в суд к Российской Федерации о взыскании имущественного ущерба в $63 млн.