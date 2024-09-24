Компанія-виробник електроенергії в українському суді позивається до Росії на $63 млн

Компанія-виробник електроенергії з ВДЕ "Грін Енерджі Токмак" позивається у суді до Російської Федерації про стягнення майнової шкоди в $63 млн.

Про це пише профільне видання "Expro".

Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі.

Згідно з ухвалою суду до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява "Грін Енерджі Токмак" до відповідача держави Російська Федерація в особі Генеральної прокуратури Російської Федерації про стягнення майнової шкоди, завданої у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, в загальному розмірі 63 млн доларів США, що є еквівалентом 2,33 млрд грн.

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За даними аналітичного центру YouControl, "Грін Енерджі Токмак" входить в Групу Руслана Божка та в Групу родини Рєпкіних. Засновником є UKRAINE RENEWABLE ENERGY HOLDINGS UREH LIMITED, з реєстрацією на Кіпрі. Кінцевий бенефіціар – Олександр Рєпкін.

Нагадаємо:

Компанія "Відновлювана енергія Запоріжжя", одним із співвласників якої є Олег Шурма, брат екс-заступника керівника ОПУ, позивається у суді до Росії про відшкодування майнової шкоди на $12 млн, завданої у зв`язку зі збройною агресією.

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