В Минфине объяснили важность исторического повышения налогов: денег недостаточно

Минфин

Все налоги в госбюджете направляются на сектор безопасности и обороны, но даже их не хватает. Поэтому важно принять налоговые изменения во втором чтении.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Все собранные налоги в госбюджете направляются на сектор безопасности и обороны. Однако даже их не хватает, поэтому остаток покрывается из других источников, в том числе неналоговых доходов и внутренних заимствований", - говорится в сообщении.

Министерство пишет, что несмотря на рост расходов, ставки налогов не менялись с начала полномасштабного вторжения, в 2022 году даже были введены льготы.

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Уже в 2023 году налоговые поступления в бюджет составляли 32,4% от ВВП, что все еще ниже довоенных показателей 2013 года (37%) и 2021 года (33,1%), и среднего уровня стран ОЭСР (34%).

Для обеспечения финансирования обороны в 2024-2025 годах необходимо принять изменения в Налоговый кодекс во втором чтении, говорится в сообщении Минфина.

Напомним:

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Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтении у парламенте законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д.