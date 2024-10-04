Комитет ВР рекомендовал историческое увеличение налогов ко второму чтению – нардеп
Пятница, 4 октября 2024, 13:47 -
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтении у парламентов законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
В налоговом законопроекте предусмотрели:
- увеличение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%;
- установление ВС в размере 1% от дохода плательщиков единого налога III группы ФЛП;
- повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП;
- 50% налог на банки;
- увеличение МПЗ для земель;
- 25% налога на прибыль для финкомпаний;
- освобождение "кэшбека" от налогообложения;
- переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
- увеличение ренты на добычу щебня;
При этом повысить НДС правительство отказалось.
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Рассмотрение в парламентов будет на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября, но часть норм вступит задним числом, с 1 октября.
Напомним:
Верховная Рада проголосовала за законопроект #11416-д о повышении налогов в первом чтении.
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