Комитет ВР рекомендовал историческое увеличение налогов ко второму чтению – нардеп

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтении у парламентов законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В налоговом законопроекте предусмотрели:

увеличение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%;

установление ВС в размере 1% от дохода плательщиков единого налога III группы ФЛП;

повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП;

50% налог на банки;

увеличение МПЗ для земель;

25% налога на прибыль для финкомпаний;

освобождение "кэшбека" от налогообложения;

переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня;

При этом повысить НДС правительство отказалось.

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Рассмотрение в парламентов будет на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября, но часть норм вступит задним числом, с 1 октября.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала за законопроект #11416-д о повышении налогов в первом чтении.

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