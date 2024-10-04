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Комитет ВР рекомендовал историческое увеличение налогов ко второму чтению – нардеп

Пятница, 4 октября 2024, 13:47 - Артур Крыжный

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтении у парламентов законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В налоговом законопроекте предусмотрели:

  • увеличение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%;
  • установление ВС в размере 1% от дохода плательщиков единого налога III группы ФЛП;
  • повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП;
  • 50% налог на банки;
  • увеличение МПЗ для земель;
  • 25% налога на прибыль для финкомпаний;
  • освобождение "кэшбека" от налогообложения;
  • переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
  • увеличение ренты на добычу щебня;

При этом повысить НДС правительство отказалось.

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Рассмотрение в парламентов будет на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября, но часть норм вступит задним числом, с 1 октября.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала за законопроект #11416-д о повышении налогов в первом чтении.

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налоги
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Экономическая правда
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