Коммунальщика подозревают в закупке Старлинков для школ по завышенным ценам

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета по факту растраты бюджетных средств при закупке Старлинков.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что коммунальное предприятие во исполнение "Программы по содействию территориальной обороне города Днепра 2022-2026 годы" должно было закупить Старлинк для обеспечения бесперебойной связи.

Чиновник, используя свое служебное положение, закупил оборудование по завышенным ценам.

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Затем эти Старлинки передали на нужды школ региона.

Такие действия нанесли 1,8 млн грн убытков государственному бюджету.

Правоохранители провели более 20 обысков и изъяли документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютеры.

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Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним:

Директор компании, которая через собственную сеть магазинов продает технику Apple, возместил государству 10 млн грн неуплаченных налогов. Детективы Теруправления Бюро экономической безопасности в городе Киеве сообщили ему о подозрении.