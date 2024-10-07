Коммунальщика подозревают в закупке Старлинков для школ по завышенным ценам
Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета по факту растраты бюджетных средств при закупке Старлинков.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствие установило, что коммунальное предприятие во исполнение "Программы по содействию территориальной обороне города Днепра 2022-2026 годы" должно было закупить Старлинк для обеспечения бесперебойной связи.
Чиновник, используя свое служебное положение, закупил оборудование по завышенным ценам.
Затем эти Старлинки передали на нужды школ региона.
Такие действия нанесли 1,8 млн грн убытков государственному бюджету.
Правоохранители провели более 20 обысков и изъяли документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютеры.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним:
Директор компании, которая через собственную сеть магазинов продает технику Apple, возместил государству 10 млн грн неуплаченных налогов. Детективы Теруправления Бюро экономической безопасности в городе Киеве сообщили ему о подозрении.