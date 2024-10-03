Продавець техніки Apple відшкодував 10 млн несплачених податків до отримання підозри

Директор компанії, що через власну мережу магазинів продає техніку Apple, відшкодував державі 10 млн грн несплачених податків. Детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що службові особи підприємства впродовж двох років не відобразили реальний прибуток компанії. Оплату товару приймали на рахунки різних підконтрольних ФОПів. Таким чином знизили дохід на суму понад 55 млн грн.

"Як наслідок, компанія не сплатила до державного бюджету України понад 10 млн грн податків", - йдеться в повідомленні.

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Директору товариства повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

"До моменту оголошення підозри підприємство відшкодувало суму завданих збитків у повному обсязі", - зазначили в БЕБ.

Нагадаємо:

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Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які налагодили схему незаконного переміщення техніки Apple, а також аксесуарів до неї.