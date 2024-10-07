Dragon Capital приобрела торговый центр "Караван" в Киеве
Компания DC Kyiv Outlet, которая входит в состав группы Dragon Capital (владелец издания "Украинская правда"), завершила приобретение 100% уставного капитала ООО "Трейд Солюшнс", которая владеет торговым центром "Караван Outlet" в Киеве.
Об этом говорится в релизе Dragon Capital.
Эта сделка является частью стратегии Dragon Capital по управлению своим портфелем коммерческой недвижимости.
Caravan Outlet Mall является первым профессиональным торговым центром Киева и остается единственным крупным аутлет-центром в городе, говорится в релизе. Общая площадь объекта составляет 57 321 квадратный метр, из которых арендная площадь охватывает 42 788 квадратных метров.
В торговом центре представлены более 50 международных модных брендов, пятизальный кинотеатр, роллердром, парк развлечений для детей, гипермаркет и фудкорт.
Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что группа видит потенциал этого торгового центра. Сейчас Dragon Capital рассматривает различные стратегии дальнейшего развития центра, учитывая текущие потребности как ритейлеров, так и потребителей.
Условия сделки остаются конфиденциальными.
Напомним:
АМКУ разрешил компании Dragon Capital (владелец издания "Украинская правда") "ДК Киев Аутлет" получить более 50% в ООО "Трейд Солюшинз", которой принадлежит ТРЦ "Караван Outlet" в Киеве.
В мае 2021 года владелец компании Dragon Capital Томаш Фиала купил 100% корпоративных прав издания "Украинская правда". Редакция подписала с владельцем редакционное соглашение, с содержанием которого можно ознакомиться здесь.