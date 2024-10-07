Dragon Capital приобрела торговый центр "Караван" в Киеве

Компания DC Kyiv Outlet, которая входит в состав группы Dragon Capital (владелец издания "Украинская правда"), завершила приобретение 100% уставного капитала ООО "Трейд Солюшнс", которая владеет торговым центром "Караван Outlet" в Киеве.

Об этом говорится в релизе Dragon Capital.

Эта сделка является частью стратегии Dragon Capital по управлению своим портфелем коммерческой недвижимости.

Caravan Outlet Mall является первым профессиональным торговым центром Киева и остается единственным крупным аутлет-центром в городе, говорится в релизе. Общая площадь объекта составляет 57 321 квадратный метр, из которых арендная площадь охватывает 42 788 квадратных метров.

Реклама:

В торговом центре представлены более 50 международных модных брендов, пятизальный кинотеатр, роллердром, парк развлечений для детей, гипермаркет и фудкорт.

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что группа видит потенциал этого торгового центра. Сейчас Dragon Capital рассматривает различные стратегии дальнейшего развития центра, учитывая текущие потребности как ритейлеров, так и потребителей.

Условия сделки остаются конфиденциальными.

Реклама:

Напомним:

АМКУ разрешил компании Dragon Capital (владелец издания "Украинская правда") "ДК Киев Аутлет" получить более 50% в ООО "Трейд Солюшинз", которой принадлежит ТРЦ "Караван Outlet" в Киеве.