Dragon Capital дозволили придбати ТРЦ "Караван" у Києві

ТРЦ "Караван Outlet" у Києві складається з двох будівель: торгівельно-офісного центру на 10 500 квадратних метрів і ТРЦ на 46 800 квадратних метрів.
Київський "Караван" отримує від орендарів приблизно 6–7 млн доларів на рік, оцінює топменеджер великої компанії, яка працює на ринку комерційної нерухомості.
ТРЦ у Києві може коштувати 80–120 млн доларів, підрахували у Concorde Capital. За оцінкою Forbes Ukraine, поточна ринкова ціна може бути вдвічі менша – 40–60 млн доларів.
У разі завершення угоди "Караван Outlet" може стати найбільшим ТРЦ у портфелі Dragon Capital у Києві.
В травні 2021 року власник компанії Dragon Capital Томаш Фіала купив 100% корпоративних прав видання "Українська правда". Редакція підписала з власником редакційну угоду, із змістом якої можна ознайомитися тут.