Dragon Capital дозволили придбати ТРЦ "Караван" у Києві

АМКУ дозволив компанії Dragon Capital "ДК Київ Аутлет" отримати понад 50% у ТОВ "Трейд Солюшинз", якій належить ТРЦ "Караван Outlet" у Києві.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

Як зʼясував Forbes, з 1 жовтня у власності "Трейд Солюшинз" перебуває ТРЦ "Караван Outlet" у Києві та права оренди на земельну ділянку під ним.

ТРЦ "Караван Outlet" у Києві складається з двох будівель: торгівельно-офісного центру на 10 500 квадратних метрів і ТРЦ на 46 800 квадратних метрів.

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Київський "Караван" отримує від орендарів приблизно 6–7 млн доларів на рік, оцінює топменеджер великої компанії, яка працює на ринку комерційної нерухомості.

ТРЦ у Києві може коштувати 80–120 млн доларів, підрахували у Concorde Capital. За оцінкою Forbes Ukraine, поточна ринкова ціна може бути вдвічі менша – 40–60 млн доларів.

У разі завершення угоди "Караван Outlet" може стати найбільшим ТРЦ у портфелі Dragon Capital у Києві.

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