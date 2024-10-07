В Верховной Раде ограничат использование Telegram
В Верховной Раде введут ограничения на использование мессенджера Telegram в служебных целях.
Об этом сообщает председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
Это решение было принято на основе рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны Украины. Согласно распоряжению, введены следующие меры безопасности:
- Двухфакторная авторизация является обязательной, а синхронизации контактов не должно быть. Также работники должны блокировать компьютеры, оставляя их без присмотра.
- Запрет передачи служебной информации через Telegram.
- Запрет использования Telegram на служебных компьютерах или на личных устройствах, используемых в работе.
- Технические блокировки мессенджера и фиксация попыток несанкционированного доступа к Telegram на рабочих устройствах.
Такие меры обоснованы тем, что в прошлом посторонние лица получали доступ к данным госслужащих через Telegram или создавали фальшивые аккаунты, как это произошло с поддельным каналом спикера Руслана Стефанчука.
Эти ограничения касаются исключительно аппарата Рады и не ограничивают использование мессенджера в личных целях.
Напомним:
Мессенджер Telegram будет предоставлять органам власти IP-адреса и номера телефонов тех, кто занимается нелегальной деятельностью.
В четверг 19 сентября Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.