Все разделы
Укр / Рус

В Верховной Раде ограничат использование Telegram

Понедельник, 7 октября 2024, 12:21 - Артур Крыжный

В Верховной Раде введут ограничения на использование мессенджера Telegram в служебных целях.

Об этом сообщает председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Это решение было принято на основе рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны Украины. Согласно распоряжению, введены следующие меры безопасности:

  • Двухфакторная авторизация является обязательной, а синхронизации контактов не должно быть. Также работники должны блокировать компьютеры, оставляя их без присмотра.
  • Запрет передачи служебной информации через Telegram.
  • Запрет использования Telegram на служебных компьютерах или на личных устройствах, используемых в работе.
  • Технические блокировки мессенджера и фиксация попыток несанкционированного доступа к Telegram на рабочих устройствах.

Такие меры обоснованы тем, что в прошлом посторонние лица получали доступ к данным госслужащих через Telegram или создавали фальшивые аккаунты, как это произошло с поддельным каналом спикера Руслана Стефанчука.

Реклама:

Эти ограничения касаются исключительно аппарата Рады и не ограничивают использование мессенджера в личных целях.

Напомним:

Мессенджер Telegram будет предоставлять органам власти IP-адреса и номера телефонов тех, кто занимается нелегальной деятельностью.

Реклама:

В четверг 19 сентября Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Реклама:
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте