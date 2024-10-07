В Верховной Раде ограничат использование Telegram

В Верховной Раде введут ограничения на использование мессенджера Telegram в служебных целях.

Об этом сообщает председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Это решение было принято на основе рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны Украины. Согласно распоряжению, введены следующие меры безопасности:

Двухфакторная авторизация является обязательной, а синхронизации контактов не должно быть. Также работники должны блокировать компьютеры, оставляя их без присмотра.

Запрет передачи служебной информации через Telegram.

Запрет использования Telegram на служебных компьютерах или на личных устройствах, используемых в работе.

Технические блокировки мессенджера и фиксация попыток несанкционированного доступа к Telegram на рабочих устройствах.

Такие меры обоснованы тем, что в прошлом посторонние лица получали доступ к данным госслужащих через Telegram или создавали фальшивые аккаунты, как это произошло с поддельным каналом спикера Руслана Стефанчука.

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Эти ограничения касаются исключительно аппарата Рады и не ограничивают использование мессенджера в личных целях.

Напомним:

Мессенджер Telegram будет предоставлять органам власти IP-адреса и номера телефонов тех, кто занимается нелегальной деятельностью.

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В четверг 19 сентября Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.