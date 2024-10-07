В Украине подали 267 тысяч заявок на регистрацию торговых марок: кто больше всех

В Украине было подано 267 692 заявок на регистрацию торговых марок за последние 10 лет.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Как говорится в сообщении, рекордным стал 2019 год - 33 745 заявок.

Однако с началом пандемии и впоследствии полномасштабной заявок стало меньше. В 2023 году количество заявок на регистрацию торговых марок выросло до 25 тысяч. В этом году уже подано 18 008 заявок за 9 месяцев.

Реклама:

В 2024 году чаще всего желают зарегистрировать торговые марки:

на рекламирование и предпринимательскую деятельность - 37,4%

на образование и развлекательные услуги - 13,9%

на фармацевтические, медицинские, ветеринарные препараты и гербициды - 11,1%.

Наибольшее количество заявок на регистрацию торговых марок за все время подал Рошен - 1396.

В тройку лидеров попали также Оболонь - 1043 и Розетка - 886.

Реклама:

В 2024 году лидером по количеству заявок на регистрацию стал ГГБЕТ - 76 заявок.

Напомним:

За первые полгода в Украине открылось более 18 000 новых компаний.