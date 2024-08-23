Цьогоріч в Україні відкрилося 18 тисяч нових компаній: де найбільше

За перші пів року в Україні відкрилося понад 18 000 нових компаній.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру

Згідно з повідомленням, з нових компаній 69,5% або близько 12 тис. — це товариства з обмеженою відповідальністю.

На другому місці громадські організації — понад 1,7 тис. або 9,7%. Трійку лідерів закрили благодійні організації з показником у 1,1 тис. новеньких (6,5%).

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Нові фермерські господарства та ОСББ становлять всього 2,9% та 2,4% від усієї кількості відповідно.

Найбільше нових компаній зареєстровано у Києві — 5,6 тис. або 31% від загальної кількості. Далі за статистикою йде Львівська область — 1,5 тис. нових компаній, які становлять 8,2%. Трійку лідерів закриває Дніпропетровська область — теж 1,4 тис. або 7,9%.

Нагадаємо:

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621 компанія вже позбулася власників з РФ від початку повномасштабної. Це на 220 компаній більше, ніж у серпні минулого року.

Економічна правда