Одна из крупнейших дорожных компаний Украины заявляет о рейдерской атаке силовиков

Национальная полиция 4 октября провела обыски в дорожно-строительной компании "Автомагистраль-Юг", что по словам компании парализовало работу на стратегически важных объектах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Работники главного следственного управления Национальной полиции вместе с Департаментом стратегических расследований провели обыски в офисных помещениях, квартирах работников компании, частных автомобилях, отмечает компания.

"Воспринимаем грубые действия силовых структур как классическое рейдерство: попытку запугать сотрудников и членов их семей, парализовать работу, а затем уничтожить предприятие", - говорится в сообщении.

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Причиной для открытия производства стали несколько тендеров, которые в разное время в разных регионах компания выиграла на Prozorro, сообщили в компании. Впрочем никаких претензий к качеству и стоимости работ не выдвинуто.

В компании недовольны способом, которым правоохранители проводили обыски и считают, что они стали "жертвой произвола силовых структур". Компания готовит обращение в Офис Генерального прокурора, Совет бизнес-омбудсмена, международные бизнес-ассоциации и доноров Украины, добавили в пресс-службе "Автомагистраль-Юг".

Напомним:

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ООО "Автомагистраль-Юг" завершило строительство магистрального водопровода длиной 26,9 км от реки Ингулец до Южного водохранилища Кривого Рога.