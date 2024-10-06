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Бахматюк заключил "мировое соглашение" с крупнейшим инвестором

Воскресенье, 6 октября 2024, 12:00 - Владимир Туник-Фриз
 
Економічна правда

UkrLandFarming Олега Бахматюка заявила, что иски крупнейшего инвестора Gramercy Funds Management LLC против компании отклонены по существу.

Об этом сообщает пресс-служба UkrLandFarming.

Gramercy Funds Management LLC и связанные с ним фонды в 2022 году утверждали, что Бахматюк и другие якобы совершили мошенничество, которое повлияло на Gramercy как на крупнейшего владельца облигаций UkrLandFarming. Тогда инвесторы заявляли о выводе почти 1 млрд долл активов из UkrLandFarming Plc на Кипр и Вайоминг (США). В декабре 2022 года Gramercy подала иск в федеральный суд США против Бахматюка и американца Николаса Пиацци. Компания также инициировала отдельное судебное разбирательство на Кипре.

Согласно сообщению UkrLandFarming в октябре 2024 года упомянутые иски были отозваны.

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"Относительно исков, поданных Gramercy Funds Management LLC и его аффилированными лицами против Олега Бахматюка, Николаса Пиацца, Александра Яременко, ООО "СП Кэпитал Менеджмент", ООО "ТНА Корпоратив Солюшнз" и ООО "Малтофекс", сообщаем, что эти иски были добровольно полностью отклонены. Решение вынесено по существу и не подлежит пересмотру. В связи с этим стороны заключили конфиденциальное мировое соглашение", - говорится в сообщении пресс-службы UkrLandFarming.

Сам Бахматюк считает это соглашение "позитивным развитием", не только потому, что дело не может быть возобновлено, но и потому, что это поможет бизнесу, который потерял примерно половину своей стоимости из-за большой войны. Общие убытки от военной агрессии РФ для предприятия оцениваются в сумму около 1,2 млрд долл.

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