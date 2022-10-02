Аграрному мільярдеру Олегу Бахматюку загрожує справа про шахрайство на 1 мільярд доларів

економічна правда

Інвестиційна компанія Gramercy Funds Management LLC звинувачує українського мільярдера Олега Бахматюка у використанні ним шахрайських схем для виведення майже 1 млрд доларів активів з UkrLandFarming Plc.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Gramercy Funds Management LLC і пов’язані з ним фонди та рахунки стверджують, що Олег Бахматюк та інші вчинили шахрайство, яке вплинуло на Gramercy як на найбільшого власника облігацій UkrLandFarming і Avangardco.

Gramercy, інвестиційна компанія, що займається ринками, що розвиваються, очолювана Мохамедом Ель-Еріаном, стверджує, що Бахматюк і його спільники використовували складні схеми для виведення майже 1 млрд доларів активів з UkrLandFarming Plc на Кіпр і Вайомінг (США), тримаючи їх поза досяжністю власників облігацій.

Бахматюк, 48-річний власник UkrLandFarming — одного з найбільших виробників яєць у Європі — подав клопотання про закриття справи, що стало його першим публічним визнанням процесу.

Наразі Бахматюк знаходиться у Відні, оскільки в Україні його звинуватили в розкраданні 1,2 млрд гривень (32,8 млн доларів) стабілізаційних кредитів, наданих VAB банку, яким він володів

Клопотання було відхилено цього місяця, і Gramercy також вдалося 19 вересня добитися, щоб кіпрський суд видав наказ про всесвітнє замороження активів. Це також потенційно може стати причиною судової битви в Шайєнні, штат Вайомінг, між одним із найбільш суперечливих олігархів України та фінансовим менеджером із Грінвіча, штат Коннектикут.

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Сторона Бахматюка заявила, що Gramercy намагався використати тактику стерв’ятників, переслідуючи компанію, яка була спустошена війною, зазначивши, що фонд намагався випередити інших забезпечених і незабезпечених кредиторів.

Минулого тижня Бахматюк подав апеляцію до Апеляційного суду десятого округу США, стверджуючи, що справа необґрунтована, намагаючись припинити судовий процес.

Проблеми Бахматюка з Gramercy, тим часом кореняться в анексії Криму Росією у 2014 році. Скарга Gramercy полягає в тому, що в роки після 2014 року активи були передані з UkrLandFarming підставним компаніям у Вайомінгу та на Кіпрі. За словами керуючого активами, близько 66% активів компанії було переміщено з організацій, які випустили облігації, у трасти Вайомінгу.

Gramercy стверджує, що двоє чоловіків змовилися з метою вилучення активів з UkrLandFarming і Avangardco, розміщення дочірніх компаній у кіпрській групі під назвою Maltofex і Piazza's TNA Corporate Solutions LLC у Вайомінгу.

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