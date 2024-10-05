В Киеве временно закрывали на вход две станции недавно отремонтированной ветки метро

На "синей" ветке киевского метрополитена временно закрывали на вход две стации. В метрополитене объясняют закрытие технической неисправностью подвижного состава.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станции метро "Теремки" и "Ипподром" временно были закрыты на вход. Причина изменения движения поездов "синей линии" - техническая неисправность подвижного состава", - говорится в сообщении.

Около 16:20 5 октября станции открыли. В пресс-службе отметили, что подвижной состав снят с линии и будет направлен на осмотр и ремонт в электродепо.

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Напомним:

Киевский метрополитен сообщил, что на отремонтированном участке метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" определенное время будут действовать ограничения скорости.

Аудиторы установили факт завышения оплаты КП "Киевский метрополитен" стоимости доставки из Польши 60 подаренных вагонов на 160 млн грн.

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