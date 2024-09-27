На відремонтованій ділянці метро у Києві діють обмеження швидкості

Київський метрополітен повідомив, що на відремонтованій ділянці метро між станціями "Деміївська" і "Либідська" певний час будуть діяти обмеження швидкості.

Про це йдеться на сайті київської міської ради.

Зазначається, що за рекомендаціями підрядної організації, на час посиленого нагляду за станом тунельних споруд після відновлювальних і будівельних робіт на цій ділянці встановлена швидкість 40 км/год для електропоїздів.

Надалі швидкість поїздів буде збільшено протягом перших 180 днів експлуатації тунелю.

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Водночас київська міська рада зазначає, що за два тижні експлуатації відновленого тунелю жодних відхилень не зафіксували.