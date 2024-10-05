С 2022 года крупнейший банк Кипра закрыл около 20 тысяч счетов россиян

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По информации Bank of Cyprus, крупнейшего банка страны, с февраля 2022 года он закрыл более 20 тысяч счетов, которые принадлежали около 7 тысячам россиян.

Об этом сообщает российское издание Frank Media.

По сообщению Bank of Cyprus начал сокращать россиян из клиентского портфеля еще с первых санкций против РФ в 2014 году.

С 2014 года доля российских клиентов в портфеле упала с 4% до 0,4:%.

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Остальные счета в банке в основном принадлежат российским гражданам пенсионного возраста. По словам представителя Bank of Cyprus, при принятии решения о том, каким клиентам закрыть счет, банк руководствовался "международными стандартами комплаенса" и собственной политикой по управлению рисками.

"На вопрос о дальнейшей политике банка в отношении российских граждан, Ле Канну (представитель банка - ЭП) ответил, что "банк рассматривает и оценивает возможные отношения с гражданами России, которые законно проживают в Европе, не находятся под международными санкциями, и ведут допустимую деятельность в секторах, соответствующих политике банка", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Компании Thales и Safran, фигурировавшие в расследовании о помощи казахстанских оборонных подрядчиков РФ в обходе санкций, заверили, что с 2014 года придерживаются их.