Последний энергоблок, находящийся в ремонте, подключат в середине октября 

По состоянию на 4 октября из 9 атомных энергоблоков только один еще находится в плановом ремонте.

Об этом сообщает и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Укринформ.

"Основным вопросом было перегрузить все энергоблоки, чтобы мы ими работали. Это 9 энергоблоков, находящихся на подконтрольной территории Украины. Остался один энергоблок (в ремонте - ред.), который будет подключен в середине октября", - сказал Котин.

По его словам, для каждой АЭС определено по 100 мероприятий подготовки к отопительному сезону.

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