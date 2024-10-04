Уменьшатся риски: "Укрнафта" рассказала о беспроводной системе для 3D-сейсмических исследований

Фото: Укрнафта

ПАО "Укрнафта" завершило полевую фазу первых 3D-сейсмических исследований с использованием беспроводной системы регистрации в горных условиях на западе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, высокая достоверность геологических построений позволит свести к минимуму риски поисково-разведочного бурения и, как следствие, более эффективно бурить новые скважины.

"В мировой практике полевых наземных сейсмических исследований работы в горной местности считаются самыми сложными: перепад высот, сложное геологическое строение месторождений. При этом главной задачей является получение сейсмических данных высокой плотности и высокого разрешения", - отметил директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

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Полевая фаза работ производилась на площади 77 кв. км, на высотах от 350 до 600 метров. Ее исполнял победитель торгов на площадке Prozorro – ООО "Георазведка".

Общее максимальное количество беспроводных автономных модулей, которые использовались в ходе полевых исследований, составило почти 20 тыс. единиц, с одновременной регистрацией данных на 18,5 тыс. из них.

Высокая плотность приемников – 257 единиц на кв. км, – позволила уверенно проследить отражение от крутозалегающих сейсмогеологических складок горных пород.

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"Следующим шагом будет интерпретация данных и построение цифровой геологической модели", – рассказали в компании.

Напомним:

ПАО "Укрнафта" в январе-июне 2024 года провело ряд капитальных ремонтов скважин, что позволило компании получить почти 5,3 тыс. тонн дополнительно добываемой нефти.