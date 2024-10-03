"Укрнафта" додатково отримала більше 5 тис тонн нафти після капремонтів свердловин

ПАТ "Укрнафта" в січні-червні 2024 року провело низку капітальних ремонтів свердловин, що дало змогу компанії отримати майже 5,3 тис. тонн додатково видобутої нафти.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Йдеться про шість операцій на свердловинах, що виконали зовнішні партнери, які перемогли в тендерах на платформі державних закупівель Prozorro.

"Результат усіх проведених заходів станом на серпень 2023 року — 5,3 тис тонн додаткового видобутку нафти та 8,061 млн кубометрів газу", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

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Загалом, за рік компанія додатково очікує 23 тис тон нафти та 30 млн кубометрів природного газу.

Нагадаємо:

"Укрнафта" збільшує непаливні продажі у власній мережі автозаправних комплексів. За 8 місяців 2024 року виручка від реалізації супутніх товарів та послуг зросла на 104% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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