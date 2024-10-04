Столичные власти после жалоб киевлян вмешаются в работу загрязнителя воздуха

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА готовит распоряжение об остановке действия разрешения на выбросы загрязняющих веществ, выданного ООО "АДМ".

Об этом сообщил директор Департамента Александр Возный.

По его словам, реагируя на многочисленные жалобы киевлян на деятельность ООО "АДМ", департамент инициировал проверку деятельности предприятия контролирующими органами, в ходе которой были зафиксированы нарушения.

"В течение длительного времени мы получаем многочисленные жалобы киевлян на деятельность ООО "АДМ", расположенного по адресу ул. Сырецкая, 33. Общество жалуется на вонь ночью и невозможность спать с открытыми окнами из-за плохого воздуха и запаха.

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Департамент неоднократно инициировал встречи с обществом и контролирующими органами. Наше взаимодействие с Государственной экоинспекцией, Нацполицией и прокуратурой дало свои плоды. Сегодня опубликовано соответствующее распоряжение, которое останавливает действие разрешения на выбросы загрязняющих веществ, выданного ООО "АДМ", – сообщил Александр Возный.

В департаменте напомнили, что по закону об охране атмосферного воздуха действие разрешения на выбросы останавливается через десять рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

На сайте "АДМ" указано, что компания – металлургическое предприятие. Специализируется на металлургической переработке алюминиевого лома в высококачественных алюминиевых сплавах.

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