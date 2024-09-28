У фірми відсудили три мільйони за забруднення повітря без дозволу 

Господарський суд Черкаської області стягнув з приватного підприємства "Укрполітекс" 2,97 млн грн завданих державі збитків внаслідок викиду забруднюючих речовин в повітря.

Про це свідчить ухвала суду 13 вересня.

У січні 2022 року, після скарги громадянина, чиє прізвище приховане в Судовому реєстрі, екоінспекція провела позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони атмосферного повітря ПП "Укрполітекс" (с. Балаклея Черкаська область).

Інспектори встановили факт забруднення повітря без дозволу і зобов'язали приватне підприємство усунути порушення.

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Вже у травні 2023 року Державна екоінспекція Центрального округу звернулося до "Укрполітекс" з претензією про добровільну сплати та відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок наднормативних (без дозволу) викидів забруднюючих речовин в сумі 3,08 млн грн.

Фірма відповіла, що, враховуючи фінансові можливості, вона оплачуватиме суму частинами. Водночас прокуратура звернулась до суду з позовом на 3,08 млн грн.

Під час судового розгляду з'ясувалося, що раніше до адміністративної відповідальності було притягнуто директора ПП "Укрполітекс", яка допустила викиди забруднюючих речовин від деревообробного обладнання, сушильних камер, твердопаливних котлів та інших виробничих процесів без дозволу. Керівницю ПП "Укрполітекс" оштрафували на 163 грн.

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Суд встановив триваюче правопорушення, адже перевірку провели у січні 2022 року, а дозвіл фірма отримала лише у вересні 2022 року.

Водночас, оскільки з липня 2023 по січень 2024 року приватне підприємство частинами відшкодувало 68 тис грн, то суд стягнув з ПП "Укрполітекс" на користь Балаклеївської сільської ради Черкаської області 2,97 млн грн збитків внаслідок викиду забруднюючих речовин в повітря у період з 14.07.2021 по 15.09.2022.

Засновниками ПП "Укрполітекс", основним видом діяльності якого вказано лісопильне та стругальне виробництво, є Анна Скварчинська та директор Алла Савраненко.