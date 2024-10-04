Украинская энергобиржа будет торговать гарантиями происхождения электроэнергии из ВИЭ с ноября

ООО "Украинская энергетическая биржа" ("УЭБ") с 1 ноября 2024 года запускает организованные торги гарантиями происхождения электрической энергии (ГПЭЭ) из возобновляемых источников (ВИЭ)

Об этом сообщил руководитель департамента стратегии и развития "УЭБ" Игорь Богачев на закрытой встрече Energy Club, передает "Интерфакс-Украина".

"Предложение на рынке будет иметь определенную сезонность, и мы ожидаем, что в летние месяцы на следующий год где-то до миллиона гарантий происхождения будут появляться на рынке", - сказал он.

Как сообщалось, одна гарантия происхождения будет эквивалентной 1 МВт*ч. ГПЕЕ - это электронный документ, удостоверяющий, что определенный объем энергии был произведен из возобновляемых источников (ВИЭ). Документ будет выдавать Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), он будет сформирован с помощью соответствующего Реестра ГПЭЭ.

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Получать ГПЭЭ в их электронном виде смогут все производители э/э из ВИЭ, включая потребителей, которые производят ее для собственных нужд, госпредприятие "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") и поставщики универсальных услуг (ПУУ). При этом ГПЭЭ будут переходить в собственность "ГарПока" и ПУУ одновременно с покупкой э/э из ВИЭ.

По словам Богачева, прогнозные оценки "УЭБ" относительно потенциального объема предложения на рынке ГПЭЭ в целом совпадают с оценками "ГарПока", однако для полноценного запуска механизма необходимо признание украинских гарантий происхождения в странах ЕС.

Согласно прогнозам "УЭБ", годовой объем предложения гарантий происхождения в виде производства э/э из ВИЭ составит около 10 млн МВт*ч, из которых доля "ГарПока" составит 8 млн МВт*ч, доля поставщиков универсальных услуг (ПУП) - 1,5 млн МВт*ч, других производителей - 0,5 млн МВт*ч. Одновременно рынок будет иметь перспективы роста к 2030 году до 20-30 млн МВт*ч в год.

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"Остается основной вопрос: кто будет покупать и создавать спрос на гарантии происхождения и достаточно ли стимулов? Только фактическое внедрение обращения и торговли позволит ответить на этот вопрос", - подчеркнул представитель „УЭБ".

Напомним:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала первые гарантии происхождения энергии, произведенной из возобновляемых источников.