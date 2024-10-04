Регулятор вперше видав гарантії походження "зеленої" електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала перші гарантії походження енергії, виробленої з відновлювальних джерел.

Про це повідомляє НКРЕКП.

"Згідно з порядком (видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з ВДЕ) регулятором видані для ПрАТ "Укргідроенерго" перші гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на загальний обсяг 96 441 МВт-год.", - зазначається у повідомленні.

У НКРЕКП повідомили, що на початок жовтня 2024 року в реєстрі гарантій походження створено більше 900 облікових записів.

Реклама:

Адміністратор комерційного обліку електроенергії уже завантажує до реєстру сертифіковані дані комерційного обліку зареєстрованих генеруючих установок.

Нагадаємо:

Європейський союз виділив Україні 160 млн євро для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими, з яких 100 млн євро із російських активів буде направлено на ремонтні роботи та поновлювані джерела енергії.

Реклама: