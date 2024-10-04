Опрос: половина компаний не будет компенсировать повышение военного сбора

В Украине 55% компаний не смогут компенсировать повышение военного сбора работникам.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса Европейской Бизнес Ассоциации относительно потенциального увеличения налоговой нагрузки на работодателей.

Так, в случае повышения военного сбора до 3% или 5% несколько больше половины, а именно 55% участников опроса отметили, что не смогут компенсировать эту разницу своим работникам. Соответственно, это приведет к снижению реального дохода людей.

В случае роста военного сбора до 3% полностью компенсировать разницу при ближайшем пересмотре заработных плат готовы 15% компаний, частично - 14%. Остальные 7% рассматривают вариант полной компенсации за счет введения надбавки до конца года, в котором будет отменено военное положение.

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Если речь идет о росте военного сбора до 5%, в таком случае полностью готовы компенсировать снижение реального дохода работников несколько меньше компаний - 14%, а частично - 13%. И 6% готовы полностью компенсировать надбавкой до конца года, в котором будет отменено военное положение.

Другие компании рассматривают различные подходы к компенсации или еще не приняли соответствующее решение.

Экспресс-опрос проводился с 1 по 3 октября 2024 года среди членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации. Участники опроса - 71 компания из разных отраслей экономики. Среди участников, международные компании - 79%, украинские компании - 21%; 48% - крупные предприятия, 44% - средние и 8% - малые.

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Напомним:

В налоговом законопроекте предусматривается увеличение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%.