Регулятор впервые выдал гарантии происхождения "зеленой" электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала первые гарантии происхождения энергии, произведенной из возобновляемых источников.

Об этом сообщает НКРЭКУ.

"Согласно порядку (выдачи, обращения и погашения гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из ВИЭ - ред.) регулятором выданы для ЧАО "Укргидроэнерго" первые гарантии происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, на общий объем 96 441 МВт-ч.", - отмечается в сообщении.

В НКРЭКУ сообщили, что на начало октября 2024 года в реестре гарантий происхождения создано более 900 учетных записей.

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