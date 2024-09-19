ЄС виділив Україні частину коштів з російських активів на ремонт енергетики

Європейський союз виділив Україні 160 млн євро для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими, з яких 100 млн євро із російських активів буде направлено на ремонтні роботи та поновлювані джерела енергії.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми зробимо доступними 160 млн євро, з яких 60 млн євро гуманітарної допомоги буде виділено для притулків і обігрівачів і 100 млн євро заморожених російських активів буде спрямовано на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії", - заявила вона.

Президентка Єврокомісії констатувала, що половина всієї енергетичної інфраструктури України була знищена Росією, що еквівалентно потужності трьох країн Балтії разом узятих.

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"Загалом Україні потрібно 17 гігават потужності на цю зиму. Сьогодні я хочу запропонувати дії в трьох сферах. Це ремонт, це підключення і це стабілізація", - пояснила президентка Єврокомісії.

Говорячи про ремонт, президентка Єврокомісії зазначила, що 80 відсотків теплових електростанцій України і третина гідроенергетичних потужностей були зруйновані.

Інші 60 мільйонів євро підуть на гуманітарні проєкти.

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