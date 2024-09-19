ЄС виділив Україні частину коштів з російських активів на ремонт енергетики
Європейський союз виділив Україні 160 млн євро для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими, з яких 100 млн євро із російських активів буде направлено на ремонтні роботи та поновлювані джерела енергії.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні ми зробимо доступними 160 млн євро, з яких 60 млн євро гуманітарної допомоги буде виділено для притулків і обігрівачів і 100 млн євро заморожених російських активів буде спрямовано на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії", - заявила вона.
Президентка Єврокомісії констатувала, що половина всієї енергетичної інфраструктури України була знищена Росією, що еквівалентно потужності трьох країн Балтії разом узятих.
"Загалом Україні потрібно 17 гігават потужності на цю зиму. Сьогодні я хочу запропонувати дії в трьох сферах. Це ремонт, це підключення і це стабілізація", - пояснила президентка Єврокомісії.
Говорячи про ремонт, президентка Єврокомісії зазначила, що 80 відсотків теплових електростанцій України і третина гідроенергетичних потужностей були зруйновані.
Інші 60 мільйонів євро підуть на гуманітарні проєкти.