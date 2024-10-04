В Украине дефицит водителей достигает 50%: женщины закрывают часть вакансий

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В транспортно-логистической сфере в Украине из-за мобилизации дефицит водителей достигает 25% потребности, в сфере пассажирских перевозок в городах - до 30%.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, чьи слова цитирует "Интерфакс-Украина".

"25% (дефицит водителей фур - ред) - это предварительная цифра, которую мы собрали с перевозчиков, логистических компаний. В некоторых компаниях эта цифра достигает даже более 50%, потому что это вопрос мобилизации. В цифрах это около 30 тыс. грн. водителей, которые нужны как водители грузового транспорта", - сказал Деркач на презентации пилотного проекта по подготовке женщин-водителей фур.

В сфере общественного пассажирского транспорта, по его словам, не хватает около 30% водителей - около 6 тыс. из 14 тыс. необходимых отрасли специалистов.

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По словам Деркача, компании, которые имеют транспортные подразделения в своей структуре, самостоятельно обучают женщин, желающих работать водителями грузовых автомобилей. Также, министерство и Фонд институционального развития при поддержке USAID реализует проект по подготовке женщин-дальнобойщиц. К участию уже отобрано 100 участниц из более тысячи тех, кто подал анкеты. Проект поддерживают 25 крупных украинских работодателей, которые готовы принять женщин на работу - среди них "Укрпочта", "Новая почта", Metro Cash&Carry, Novus, Fozzy и другие.

"Мы не стремились этим проектом закрыть все вакансии. Понимаем, что глобально эту ситуацию не решит. Проект должен изменить восприятие женщины за рулем грузового автомобиля в глазах работодателей - показать, что это возможно и может быть выходом из ситуации. Да и сами женщины, которые раньше о профессии дальнобойщицы не задумывались, считали ее исключительно мужской, мотивированы рассмотреть ее для себя", - сказал Деркач.

Кроме того, продлена регистрация на пилотный проект по подготовке женщин водителей пассажирских автобусов She Drives, который уже поддержали 10 компаний-работодателей. Женщины уже подали в проект около 200 заявок.

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Напомним:

Более 1000 женщин подали заявки на участие в проекте по подготовке водительниц грузовиков, который недавно стартовал.