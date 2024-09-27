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Великий конкурс: жінки активно подаються на навчання водійок вантажівок

П'ятниця, 27 вересня 2024, 12:22 - Віктор Волокіта

Понад 1000 жінок подали заявки на участь у проєкті з підготовки водійок вантажівок, який нещодавно стартував. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Проєкт дає можливість 100 жінкам отримати права водія "С" або "СЕ" і забезпечує їх подальше працевлаштування в транспортні компанії.

"Коли понад 1000 жінок за такий короткий термін виявляють бажання приєднатися до проєкту, це свідчить про їхній величезний потенціал та готовність до нових професійних викликів. Кількість кандидаток у 10 разів перевищує заплановану кількість місць для навчання, тому ми вже працюємо над тим, щоб масштабувати проєкт", – прокоментував заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

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Як йдеться в повідомленні, протягом двох тижнів після завершення реєстрації учасницям надішлють результати відбору на електронну пошту. Якщо анкета кандидатки успішно пройде відбір, менеджери повідомлять про подальші кроки.

Нагадаємо:

В Україні жінок безоплатно навчатимуть на далекобійниць, пілотний проєкт запускають у чотирьох містах.

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Через велику війну дефіцит водіїв вантажного транспорту на приватних підприємствах становить близько 30%.

дефіцит робота
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Економічна правда
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