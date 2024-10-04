Экономическое бронирование работников будет введено – нардеп

Заместитель министра экономики Виталий Кондратов на заседании финансового комитета заявил, что решение о введении экономического бронирования принято.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Кондратов сказал, что для введения экономического бронирования нужна месячная отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо действующей квартальной.

"Сказал что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей - три. Ждут "решения политического руководства"", - передал Железняк слова заместителя министра экономики.

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Депутат добавил, что планируется переход от критичности предприятия к критичности работника. "Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты", - добавил он.

Железняк также сообщил, что комитет поддержал переход на месячную отчетность в налоговом законопроекте №11416-д. Это якобы необходимо для экономического бронирования.

Напомним:

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Минэкономики нарабатывает несколько моделей экономического бронирования, а заработать оно должно в октябре-ноябре.