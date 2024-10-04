Налоговая начала автоматически получать информацию о счетах украинцев за рубежом

Государственная налоговая служба передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы других стран, а также получила от них данные о счетах налоговых резидентов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Это был первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах по стандарту Common Reporting Standard (CRS) и "важный шаг в направлении повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов", отмечают в министерстве.

В частности предметом обмена стала информация о финансовых счетах, которые ведут финансовые учреждения и принадлежат резидентам юрисдикций-партнеров, а именно: имя владельца, его адрес, налоговое резидентство, налоговый номер, дата и место рождения, данные о финансовом учреждении, данные о счете.

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Автоматический обмен налоговой информацией является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы.