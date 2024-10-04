Податкова почала автоматично отримувати інформацію про рахунки українців за кордоном

Державна податкова служба передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів інших країн, а також отримала від них дані про рахунки податкових резидентів України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Це був перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS) та "важливий крок у напрямку підвищення прозорості фінансових операцій та боротьби з ухиленням від сплати податків", наголошують у міністерстві.

Зокрема предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи та належать резидентам юрисдикцій-партнерів, а саме: ім'я власника, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок.

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Автоматичний обмін податковою інформацією є частиною зобов'язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери.

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Державна податкова служба отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт про зрілість системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей.

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