В Украине упал спрос на подержанные иномарки: что выбирали в сентябре
В сентябре 2024 года украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрации таких авто уменьшились на 19%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Как говорится в сообщении, в этом году это один из самых низких показателей регистраций импортированного секонд-хенда, меньше было только в январе.
Относительно предыдущего месяца, этот показатель упал на 34%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее следуют: дизельные - 25%; электромобили - 19%; гибриды и авто с ГБО - по 5%.
Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет 9,2 года.
Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.
В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1018 ед;
- RENAULT Megane - 793 ед;
- SKODA Octavia - 685 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 483 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 477 ед;
- NISSAN Leaf - 440 ед;
- AUDI Q5 - 426 ед;
- AUDI A4 - 333 ед;
- TESLA Model 3 - 325 ед;
- NISSAN Rogue - 322 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. подержанных легковушек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
Напомним:
В Украине в сентябре 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял 68%. Таким образом их рыночная доля сократилась на 5 процентных пунктов (п.п.).