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В Украине упал спрос на подержанные иномарки: что выбирали в сентябре

Пятница, 4 октября 2024, 11:44 - Виктор Волокита
 
Getty Images

В сентябре 2024 года украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрации таких авто уменьшились на 19%.

Об этом сообщает Укравтопром. 

Как говорится в сообщении, в этом году это один из самых низких показателей регистраций импортированного секонд-хенда, меньше было только в январе.

Относительно предыдущего месяца, этот показатель упал на 34%.

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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее следуют: дизельные - 25%; электромобили - 19%; гибриды и авто с ГБО - по 5%. 

Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет 9,2 года.

Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf. 

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В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 1018 ед;
  2. RENAULT Megane - 793 ед;
  3. SKODA Octavia - 685 ед;
  4. VOLKSWAGEN Tiguan - 483 ед;
  5. VOLKSWAGEN Passat - 477 ед;
  6. NISSAN Leaf - 440 ед;
  7. AUDI Q5 - 426 ед;
  8. AUDI A4 - 333 ед;
  9. TESLA Model 3 - 325 ед;
  10. NISSAN Rogue - 322 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. подержанных легковушек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Напомним:

В Украине в сентябре 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял 68%. Таким образом их рыночная доля сократилась на 5 процентных пунктов (п.п.).

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