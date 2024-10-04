В Украине упал спрос на подержанные иномарки: что выбирали в сентябре

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В сентябре 2024 года украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрации таких авто уменьшились на 19%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Как говорится в сообщении, в этом году это один из самых низких показателей регистраций импортированного секонд-хенда, меньше было только в январе.

Относительно предыдущего месяца, этот показатель упал на 34%.

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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее следуют: дизельные - 25%; электромобили - 19%; гибриды и авто с ГБО - по 5%.

Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет 9,2 года.

Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.

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В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

VOLKSWAGEN Golf - 1018 ед; RENAULT Megane - 793 ед; SKODA Octavia - 685 ед; VOLKSWAGEN Tiguan - 483 ед; VOLKSWAGEN Passat - 477 ед; NISSAN Leaf - 440 ед; AUDI Q5 - 426 ед; AUDI A4 - 333 ед; TESLA Model 3 - 325 ед; NISSAN Rogue - 322 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. подержанных легковушек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Напомним:

В Украине в сентябре 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял 68%. Таким образом их рыночная доля сократилась на 5 процентных пунктов (п.п.).