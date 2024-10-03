В Україні зріс попит на дизельні авто та гібриди: найпопулярніші моделі вересня
В Україні у вересні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків.
Про це повідомляє Укравтопром.
Торік цей показник становив 68%. Отже їх ринкова частка скоротилася на 5 відсоткових пунктів (в.п.).
Як йдеться в повідомленні, найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37% вересневих продажів нових авто, що на 9 в.п. менше показника вересня 2023р.
Проте ринкова частка дизельних авто збільшилась з 22% до 26%.
Помітно збільшилась частка гібридів з 17,4% до 21,5%.
Додав і сегмент електромобілів - з 14% до 15%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – MAZDA CX5;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Гібридні – TOYOTA RAV-4;
- Електро – ZEEKR 001;
- Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.
Нагадаємо:
У вересні українці придбали 5700 нових легкових авто, що порівняно з серпнем поточного року менше на 30%.