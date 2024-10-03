В Україні зріс попит на дизельні авто та гібриди: найпопулярніші моделі вересня

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В Україні у вересні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром.

Торік цей показник становив 68%. Отже їх ринкова частка скоротилася на 5 відсоткових пунктів (в.п.).

Як йдеться в повідомленні, найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37% вересневих продажів нових авто, що на 9 в.п. менше показника вересня 2023р.

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Проте ринкова частка дизельних авто збільшилась з 22% до 26%.

Помітно збільшилась частка гібридів з 17,4% до 21,5%.

Додав і сегмент електромобілів - з 14% до 15%.

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На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – MAZDA CX5;

Дизельні – RENAULT Duster;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Електро – ZEEKR 001;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо:

У вересні українці придбали 5700 нових легкових авто, що порівняно з серпнем поточного року менше на 30%.