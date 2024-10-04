Украинцев предупреждают об ограничении движения на границе с Венгрией
С 7 по 10 октября в пределах международного пункта пропуска "Чоп - Захонь" на границе с Венгрией, запланировано асфальтирование пограничного моста через реку Тиса.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
Ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия будут осуществлять исключительно на грузовом направлении на отдельном отрезке моста.
Работы продлятся 7-8 октября, с 08:00 до 16:00 (по венгерскому времени) - ремонт на полосе для въезда грузовиков, а также 9-10 октября, с 08:00 до 16:00 - ремонт на полосе для выезда грузовиков.
Таможенники предупреждают, что во время ремонта может быть ограничен проезд крупногабаритного транспорта через мост в обоих направлениях.
Напомним:
В пункте пропуска "Чоп - Захонь", что на украинско-венгерской границе, было частично ограничено движение легковых и грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины.