Українців попереджають про обмеження руху транспорту на кордоні з Угорщиною
Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на українсько-угорському кордоні, буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.
Про це повідомляє Державна митна служба.
"У зв’язку з проведенням ремонту дорожнього покриття в зоні митного контролю пункту транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних. Відповідно це вплине на їх оформлення та пропуск через кордон", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що ремонтні роботи проводяться в рамках проекту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Дежмитслужба зазначила, що ремонтні роботи проводяться в рамках проекту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Митники закликають зацікавлених осіб та перевізників врахувати інформацію щодо роботи пункту пропуску.
Нагадаємо:
Австрійська залізниця відновлює рух поїздів до столиці Австрії, де декілька днів вони не курсували через повінь у Європі.