Українців попереджають про обмеження руху транспорту на кордоні з Угорщиною

Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на українсько-угорському кордоні, буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

Про це повідомляє Державна митна служба.

"У зв’язку з проведенням ремонту дорожнього покриття в зоні митного контролю пункту транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних. Відповідно це вплине на їх оформлення та пропуск через кордон", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що ремонтні роботи проводяться в рамках проекту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Дежмитслужба зазначила, що ремонтні роботи проводяться в рамках проекту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Митники закликають зацікавлених осіб та перевізників врахувати інформацію щодо роботи пункту пропуску.

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