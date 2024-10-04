"Энергоатом" уволил топ-менеджера, которого СБУ споймала на взятке

"Энергоатом" решил уволить директора по контрольно-ревизионной работе Александра Скопича, которого СБУ ранее поймало на взятке.

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

"Учитывая общественный резонанс и нарушение им требований компании в сфере борьбы с коррупцией, 30 сентября 2024 г. приказом и.о. председателя правления АО "НАЭК „Энергоатом" Петра Котина этот чиновник уволен с занимаемой должности", - говорится в сообщении.

В то же время "Энергоатом" утверждает, что подозрение Скопича "никоим образом не связано с его работой в АО „НАЭК "Энергоатом".

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Напомним:

Служба безопасности Украины задержала директора по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома" Александра Скопича.

Директору по контрольно-ревизионной работе НАЭК "Энергоатом" Александру Скопичу, которого в субботу задержали на взятке, избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 миллион гривен.

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