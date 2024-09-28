СБУ спіймала топменеджера "Енергоатому" Скопича на хабарі

Юрій Ніколов

Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича.

Про це повідомив співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов та джерела ЕП.

За повідомленням Ніколова, Скопича затримали біля офісу компанії, у якої він вимагав хабар у 100 тис гривень.

За інформацією джерел ЕП, Скопич вимагав хабар за розвʼязання питання із поставками пального.

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Економічна правда