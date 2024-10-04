Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters

В пятницу Германия намерена проголосовать против введения тарифов Европейского Союза на китайские электромобили.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

В июле Германия воздержалась во время первого необязательного голосования по предложению Еврокомиссии ввести эти тарифы, однако с тех пор промышленность усилила давление на канцлера Олафа Шольца, требуя голосовать против на пятничном голосовании стран-членов ЕС.

Предложение Комиссии может быть принято, если против него не проголосует квалифицированное большинство из 15 стран ЕС, представляющих 65% населения Евросоюза, что является достаточно высоким порогом.

Реклама:

В среду Reuters сообщило, что Франция, Греция, Италия и Польша поддержат введение тарифов, чего будет достаточно для одобрения этих важных торговых мер ЕС.

Еврокомиссия заявляет, что тарифы необходимы для компенсации дешевых кредитов, земли, сырья и других субсидий, которые получают китайские производители, и что их цель - создать равные условия, а не вытеснить китайских автопроизводителей с рынка, как это может сделать запланированная 100% пошлина в США.

Немецкие автопроизводители, которые в прошлом году продали треть своей продукции в Китае, выступают против тарифов, опасаясь ответных мер и возможного торгового конфликта со вторым по значению торговым партнером страны.

Реклама:

Мощный немецкий профсоюз IG Metall и представители работников крупных немецких автопроизводителей в четверг призвали Германию голосовать против тарифов.

"Мы однозначно заявляем: тарифы - это неправильный подход, поскольку они не улучшат конкурентоспособность европейской автомобильной промышленности", - говорится в их совместном заявлении.